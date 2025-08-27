Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
27 Ağustos 2025 02:02
Sözleşmleli Personel Avukatlık Stajı

Merhabalar. Ben şuan 4b destek personeli (temizlik) olarak tarım orman bakanlığında çalışmaktayım. Hukuk fakültesinde okurken atandım bu pozisyona ve şuan mezun oldum. Bu senenin başında kamu görevlilerinin avukatlık stajı yapabilmesi için çıkarılan kanun tbbnin başvurusuyla iptal edildi. Şuan avukatlık kanunu kapsamında aşağıdaki fıkra eklendi. Bu fıkra doğrultusunda satjımı 3 yıl mı yoksa 4 yıl sonunda mı yapabileceğim? Aday memurluk ve tayin yasağı karmaşası yüzünden kesin bit karara varamadım. Bilgisi olan varsa paylaşabilirse çok sevinirim.

(Ek fıkra:8/6/2022-7409/1 md.) (Değişik fıkra:14/11/2024-7532/1 md.) Avukatlıkstajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlıkstajının yapılmasına engel değildir. Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayları veyayardımcıları ile hâkim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadroveya pozisyonlarında görev yapanlar da görev yeri saklı kalmak kaydıyla mahkemelerdeyapılan staj sürecinde aylıksız veya ücretsiz izinli olarak avukatlık stajı yapabilir. Budönemde ilgilinin talebi üzerine yıllık izinler de kullandırılabilir. Avukat yanında yapılacakstaj sürecinde ise kamu kurum ve kuruluşu tarafından ilgilinin ifa ettiği kamu göreviniaksatmayacak şekilde çalışma saatleri ile izin dönemleri ve süreleri düzenlenebilir. Ancak ifaedilen kamu görevinin niteliğinden dolayı aynı anda staj yapma durumunda kamu görevinde aksama ortaya çıkacağı hallerde avukat yanında yapılan staj sürecinde de ilgiliye aylıksızveya ücretsiz izin verilebilir. Şu kadar ki, ilgili mevzuatında memur kadrolarına geçiş hakkıtanınan sözleşmeli personel ancak memur kadrolarına geçiş hakkını kazandıktan sonra bu ıkrada yer alan hükümlerden yararlanabilir. Bu fıkrada belirtilen aylıksız veya ücretsiz izinlerdiğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi değildir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadroveya pozisyonlarında görev yapanların staj sürecindeki izin dönemleri ve süreleri ile çalışmasaatlerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca çıkarılanyönetmelikle belirlenir.

