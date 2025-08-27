Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
27 Ağustos 2025 08:09
kamu kurumu eş tayini
merhabalar ben kendi branşımda 3b bölge hizmet grubu ilde görev yapıyorum. aynı ildeyken eşimin başka ile tayini çıktı ben de eş tayinine başvuracağım. eşimin bulunduğu il de 3b bölge hizmet grubunda. bu durumda eş tayini başvurum nasıl sonuçlanır? bilgisi olan aydınlatırsa çok mutlu oluruz.

