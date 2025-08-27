kamu kurumu eş tayini

merhabalar ben kendi branşımda 3b bölge hizmet grubu ilde görev yapıyorum. aynı ildeyken eşimin başka ile tayini çıktı ben de eş tayinine başvuracağım. eşimin bulunduğu il de 3b bölge hizmet grubunda. bu durumda eş tayini başvurum nasıl sonuçlanır? bilgisi olan aydınlatırsa çok mutlu oluruz.

