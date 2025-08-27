Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 08:21
SENDİKA İSTİFA

Sendika birşey yapamadı sizce istifa etmelimiyim


DevletinAmelesii
Aday Memur
27 Ağustos 2025 08:43

Bu zamana kadar duranların hatası!

Memur hak ettiği zammı aldı. Başımızda bunlar olduğu sürece hak ediyoruz.

Toplam 1 mesaj

