27 Ağustos 2025 09:11
Enflasyon Farkı nasıl hesaplanır

Bu konuda bir bilgi kirliliği var.

2025 yılının son 6 ayı için belirlenen zam oranı %5'ti.

İçinde bulunduğumuz bu 6 ayın enflasyon oranı %11 çıkarsa (MB beklentisi)

Ocakta toplam zam oranı ne olur?


egop0
Memur
27 Ağustos 2025 09:17
Enflasyon farkı 11-5=6 olur Toplamda %11+%6+1000tl zam almış oluruz.

SozlesmeliGenelMudur
Memur
27 Ağustos 2025 09:18

böyle artı eksiyle değil de çarpım ve bölümle hesaplanıyor herhalde

egop0, 2 saat önce
Enflasyon farkı 11-5=6 olur Toplamda %11+%6+1000tl zam almış oluruz.

muh83
Aday Memur
27 Ağustos 2025 09:32

(1,11/1,05)*1,11= %17,34 yüzdelik zam +1.000 TL yapar


erhannn34
Daire Başkanı
27 Ağustos 2025 09:50
1,25/1, 1667=1.071 1.071/1, 05=1.02 1.02*1.11=1, 1326 hükümetin yıl sonu enflasyon beklentisi yuzde25 ilk altı ayda yüzde 16 idi 25gore hesapladım

belediyeci61
Aday Memur
27 Ağustos 2025 09:50
mühendis için hesap doğru %17,34 zam + 1.000 + (20 puan teknik hizm) 2.223

prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:18

yüzde 17 zam gelmesi imkansız yüzde 11 efarkı ile max yüzde 15 olur cunku dusuk gosterirler


Aytaç Serbes
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:33

Örnek bir hesaplama yapacak olursak

Temmuzdan aralık ayına kadar 6 ay her ay ortalama %2 çıksa

1,11*1,02*1,02*1,02*1,02*1,02*1,02/1,05=1,1905 olur

%19,05 olur


Atmaca9
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:34
ocak da yüzde 20 zam gelir

prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 11:10

yüzde 20 zam gelmesi yüzde 19 zam gelmesi imkansız arkadaslar hujumet herseyi dusuk gosteriyor


prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 11:27

arkadaslar gercekci yaklasalım hukmet hersyden kırpıyor 17,34 yüksek rakam kalır max 15 olur yuzde


deniz_marqez
Şef
27 Ağustos 2025 11:30

Yuzde 13 den fazla gelmez

