Refakat izni için rapor e-devlet'e düşmedi.

Merhaba.Refakat iznine başvurmak için uni hastanesinden saglik kurulu raporu alacağım.Raporu elden teslim etmediklerini edevletten alacağımızı söylediler.rapor daha edevlete düşmedi fakat heyet birkaç gün önce toplandı.raporun başladığı tarihin üstünden birkaç gün geçmiş olacak .raporu okuluma çıktığı tarihten en geç bir sonraki gün mesai bitimine kadar teslim etmem gerekiyormus.edevlete yansımadı hastanede elden teslim etmiyor sorun yaşar miyim


Öncelikle geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun, inşallah bu süreci çok sıkıntı yaşamadan atlatırsınız ve yakınınız da sağlığına kavuşur.

Raporun bir gün sonra teslim edilmesi durumu, memurun kendisine verilen hastalık raporunun hastalık iznine dönüştürülmesi için geçerlidir. Refakat izni için böyle bir şart yoktur. Ne zaman ibraz ederseniz o zaman raporda belirtilen tarihlere göre refakat iznine ayrılırsınız.


Teşekkür ederim bilmiyordum .Gecmis olsun dileginiz için de sagolun

