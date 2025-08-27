Refakat izni için rapor e-devlet'e düşmedi.

Öncelikle geçmiş olsun, Allah yardımcınız olsun, inşallah bu süreci çok sıkıntı yaşamadan atlatırsınız ve yakınınız da sağlığına kavuşur.

Raporun bir gün sonra teslim edilmesi durumu, memurun kendisine verilen hastalık raporunun hastalık iznine dönüştürülmesi için geçerlidir. Refakat izni için böyle bir şart yoktur. Ne zaman ibraz ederseniz o zaman raporda belirtilen tarihlere göre refakat iznine ayrılırsınız.