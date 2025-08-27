Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.

Kafası karışık olanlar rahatlayabilir.

Enflasyon farkı ödemesi

MADDE 7- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin;

a) 2025 yılı Aralık ayı endeksinin 2025 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %5 oranını,

b) 2026 yılı Haziran ayı endeksinin 2025 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin birinci fıkrasında 2026 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %11 oranını,

c) 2026 yılı Aralık ayı endeksinin 2026 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında 2026 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %7 oranını,

ç) 2027 yılı Haziran ayı endeksinin 2026 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasında 2027 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %5 oranını,

d) 2027 yılı Aralık ayı endeksinin 2027 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasında 2027 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,

aşması halinde, 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 6 ncı maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.


debug
Müsteşar Yardımcısı
27 Ağustos 2025 09:32

Memur hala daha "enflasyon farkı" peşinde... Foruma bak 10 başlıktan 7'si "enflasyon farkı" 3000TL fazla alsan ne olacak almasan ne olacak? torpille kadro alan temizlik işçisinden 20bin TL fark yiyecek. 3.000TL'nin peşine düşmüş. En dandik yemek olmuş 200-250 TL bi memur 20 gün yemek yese aylık 8-9bin ediyor. 2-3 bin de yola gidiyor. 47binden düş kaldı eline 35 bin. Asgari ücretle taşeron olarak çalışıp SINAVSIZ kadroya geçen "işçi" eylülde 250bin TL alacak. Siz 3 binin peşinden koşmaya devam edin.


mutlu_50
Müsteşar
27 Ağustos 2025 09:52

2012 yılında başlayan memurlar için toplu sözleşme görüşmelerinde 8. dönem de geride kaldı.

Memur, bu verilen yüzdelik zamların hep enflasyonun altında kalması nedeniyle enflasyon farkı (sıfır zam) aldı.

Memurlar olarak enflasyon farkı (sıfır zam) ile yaşatılmaya mahkum edildik. Kamu işçileri ile memur arasında 20.000 TL gelir farkı oluştu neredeyse.

Enflasyon farkına sevinmek gerçekten memur için çok üzücü şu tabloda.

2026-2027 için alacağınız zam %0 yani enflasyon farkı. %11+7 ve %5+4 enflasyon altında kalacağı için malesef %0 zam alacaksınız. Lütfen buna sevinmeyin. Memur her ay fakirleşiyor. Fakirleşmeyi hep seyrediyoruz.


kırmızıreddit
Aday Memur
27 Ağustos 2025 09:53

Yahu enflasyon farkı olmadan olur mu? Enflasyon farkı her zaman verilecektir, sen gidip pazarlık yapmasan da devlet verir. Yok mok diyenler her sene neyin kafasını yaşıyor, anlamakta güçlük çekiyorum.

Ayrıca memura yemek yardımı diye bir şey var, ben ayda 1000 liraya her gün yemek yiyorum hafta içi öğlen. 20 gün yemek yese 10 bin lira para ödeyecekmiş... Böyle kaç tane memur var acaba? Garip garip şeyler yazıyorsunuz. 47 bin alan öyle bir memur kadrosu bile yok artık.


debug
Müsteşar Yardımcısı
27 Ağustos 2025 10:01

Nerde var memura yemek yardımı at bordroyu da bi görelim. Günlük 47 TL'ye ne yiyorsun 2 simit mi? :) Kafandan belli proteinsizlikten böyle olmuşsun işte. 47 bin maaş bordrosu atarsam 1 aylık maaşını koyacak mısın ortaya var mı yüreğin?

kırmızıreddit, 2 saat önce

Yahu enflasyon farkı olmadan olur mu? Enflasyon farkı her zaman verilecektir, sen gidip pazarlık yapmasan da devlet verir. Yok mok diyenler her sene neyin kafasını yaşıyor, anlamakta güçlük çekiyorum.

Ayrıca memura yemek yardımı diye bir şey var, ben ayda 1000 liraya her gün yemek yiyorum hafta içi öğlen. 20 gün yemek yese 10 bin lira para ödeyecekmiş... Böyle kaç tane memur var acaba? Garip garip şeyler yazıyorsunuz. 47 bin alan öyle bir memur kadrosu bile yok artık.


kırmızıreddit
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:05

La oğlum boş boş konuşup benim canımı sıkma. Ben kamuda uzmanım zaten. Kurumumda yemek var, yol kartı var. Ayda 1000 lira maaşımdan kesiliyor, her öğlen bakanlıktan gelen yemeği yiyorum. Memlekette ilkokul mezunu olup son dereceden temizlik memuru olan bir kişi filan vardır, bana ortalama memur maaşı oymuş gibi koyup abuk subuk tezviratlar yapma.

İşçiler ne kadar yalan söylüyorsa sen de o kadar yalan söylüyorsun.

debug, 2 saat önce

Nerde var memura yemek yardımı at bordroyu da bi görelim. Günlük 47 TL'ye ne yiyorsun 2 simit mi? :) Kafandan belli proteinsizlikten böyle olmuşsun işte. 47 bin maaş bordrosu atarsam 1 aylık maaşını koyacak mısın ortaya var mı yüreğin?


kırmızıreddit
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:08

Yemek ve yol yardımı memura nakdi olarak ödenmez. Yemek verilir, yol kartı verilir.


debug
Müsteşar Yardımcısı
27 Ağustos 2025 10:17

Boş konuşan da sensin yalancı da sensin. senin tuzun kuru kurumunda yemek çıkıyor yol kartı alıyorsun diye herkes o yemeği yemiyor, o kartı almıyor. utanmadan yalan söyleyeceksin. bi de karşındakini yalancılıkla suçlayacaksın. ortalama memur maaşı mı demişim ben? 47bin alan sınavla atanan memur var mı yok mu? VAR! Ne yapalım temizlik işçiyle başsavcı maaşını mı karşılaştıralım? "47 bin maaş alan yok" cümlesini kuran kendisi yemeyince abuk sabuk konuşan gene kendisi. neymiş "ilkokul mezunu atanan memurmuş" Biz de onu diyoruz ya kardeşim... bu adam 47 bin alıyor da MEMLEKETİNDE SINAVSIZ TORPİLLE ATANAN İLKOKUL MEZUNU ÇAYCI niye 62 bin alıp! üzerine YOL ÜCRETİ YEMEK ÜCRETİ ALIYOR!

kırmızıreddit, 2 saat önce

La oğlum boş boş konuşup benim canımı sıkma. Ben kamuda uzmanım zaten. Kurumumda yemek var, yol kartı var. Ayda 1000 lira maaşımdan kesiliyor, her öğlen bakanlıktan gelen yemeği yiyorum. Memlekette ilkokul mezunu olup son dereceden temizlik memuru olan bir kişi filan vardır, bana ortalama memur maaşı oymuş gibi koyup abuk subuk tezviratlar yapma.

İşçiler ne kadar yalan söylüyorsa sen de o kadar yalan söylüyorsun.


kırmızıreddit
Aday Memur
27 Ağustos 2025 10:26

Ben yalan söylemiyorum. Kaç tane var senin dediğin o 47 bin lira alan memurdan? Kaç tane var kaç tane? Ortalama memur maaşı değilse ne diye ortalama memur maaşı gibi onun üzerinden hesap yapıyorsun? İşine gelince senin kurumunda yemek varmış demesini biliyorsun. Yemek ve yol yardımının şartları bellidir, istisnai şeyler de değildir; memurların yüzde 90'ı bedava yemek yer, yolu da bedavaya gelir kendisine servis veya akbil sağlandığı için.

Memurların ekseriyeti için hakkaniyetli bir hesap yapacaksan o yol ve yemek eksiltmesini yapmayacaksın. Çünkü memurların çoğunluğu için bu hesabın yanlış. Memlekette on tane olan ilkokul mezunu, son derece, bekâr temizlik memuru maaşını ortalama maaş gibi göstermeyeceksin. Ortalama memur maaşı 2026'da kaç olacak? 65 bin lira mı? Onun üzerinden hesap yapacaksın.

Ortalama memur maaşıyla ortalama işçi maaşı Ocak'ta hemen hemen aynı olacaktır. Öyle 20 bin lira gibi bir fark yok. Yanlış mı, evet yanlış. Ama sen böyle tezvirat yaparsan, o zaman kimse ciddiye almaz bu hesapları.

debug, 2 saat önce

Boş konuşan da sensin yalancı da sensin. senin tuzun kuru kurumunda yemek çıkıyor yol kartı alıyorsun diye herkes o yemeği yemiyor, o kartı almıyor. utanmadan yalan söyleyeceksin. bi de karşındakini yalancılıkla suçlayacaksın. ortalama memur maaşı mı demişim ben? 47bin alan sınavla atanan memur var mı yok mu? VAR! Ne yapalım temizlik işçiyle başsavcı maaşını mı karşılaştıralım? "47 bin maaş alan yok" cümlesini kuran kendisi yemeyince abuk sabuk konuşan gene kendisi. neymiş "ilkokul mezunu atanan memurmuş" Biz de onu diyoruz ya kardeşim... bu adam 47 bin alıyor da MEMLEKETİNDE SINAVSIZ TORPİLLE ATANAN İLKOKUL MEZUNU ÇAYCI niye 62 bin alıp! üzerine YOL ÜCRETİ YEMEK ÜCRETİ ALIYOR!


skarner
Memur
27 Ağustos 2025 11:01

günlerdir enflasyon farkını konuşmayın, sormayın zaten olacak dedik

buna mı sevineceğiz şimdi de

bu hükümet bize az bile yapıyor


sanallatm
Aday Memur
27 Ağustos 2025 11:23
Devam etmesi önemli değil. Ocak ayında %11 zam verilecek. Sonraki Temmuz ayına kadar enf. %11'i zaten geçemez. Her ay 2 bile açıklansa enf. Farkı oluşmaz. Dolayısı ile Temmuz zammı %7 de kalır. Enf. Beklenti ve tahminlerime göre hatta 2026-2027 döneminde enf. Farkı hiç alınmaya bilir. Belki 2027 ocak %5+2 enf. Farkı olur. Bununla mutlu iseniz buyrun sevinin

debug
Müsteşar Yardımcısı
27 Ağustos 2025 11:42

Sen kafanı çıkar da bi taşraya bak. Memurun %90'ı bedava yemek yiyormuş :))) Taşerondan kadro alan temizlik işçisiyle ortalama memur maaşını hesaplayacakmışım... Bak ya ne güzel memleket. Ben hazırlık dahil 5 yıl lise 4 yıl üni okuyacağım. Gurbete atanıp 5 yıl tayin bekleyeceğim. 14 yılımı vereceğim. ilkokul mezunu kendi memleketinde asgari ücretle çalışan adam hooop kadro alacak. Sonra onunla kendi maaşımı kıyaslayacağım. Benim 9 yıl okuyup para harcarken o adam para kazanmaya başlamıştı bile. Ben 5 yıl kira/fatura öderken o baba evinde maaşı cukkalıyordu cebine. Bunları da hesaplayalım bi zahmet. Ya da imza attığımız yüzbinlerce liralık evraklar, ihaleler, satın almalar. Bunların sorumluluğunu da koyalım üzerine.

Şimdi bunların hepsini bi kenara koyalımm.. Gelelim hesaba

42.000 TL en düşük işçi ücreti (Brütü 42 altı olanlar toplu sözleşme ile bu rakama çekildi onu oransal olarak hesaplamıyorum)

42.000+1200TL seyyanen(2025 Ocak) =43.500TL

43.500*1,24(2025 Ocak)=53.940TL

53.940TL+1500TL(2025 Temmuz)=55.440

55.440*1,11(2025 Temmuz)=61.538

61.538*1,10(2026 Ocak)=67.692

Yılda 52 gün tediye. 60 gün de ikramiye.

67.692/30*52=117.337TL(6 aylık Tediye = 58.668TL)

67.692/30*60=135.384TL(6 aylık İkramiye =67692TL)

198 TL yemek yardımı(ocak2026) = 198*21=4.158TL

57 TL yol yardımı(ocak2026) = 57*21= 1.197TL

(2025 için %3,98 enf farkını sözleşme dönemleri değişik olduğu için hesaplamadım. Ayrıca bazı kurumlarda çalışanlara verilen %7-3 gibi ekstra zamlar da dahil değil. )

Ocak 57.261,77

Şubat 57.261,77

Mart 141.946,77

Nisan 53.855,74

Mayıs 50.355,19

Haziran 50.355,18

6 aylık ortalama maaş 68.500TL!

Yanındaki memur hizmetli ne alacak ocakta? 55.550 TL! Peki üniversite mezunu 5 yıllık memur ne alacak? 60.900TL

Bu arada işçilerin maaşları brütten ödendiği için vergiden dolayı netler bu kadar az çıkıyor. son olarak şunu da ekleyeyim.

25 yıl hizmeti olan lise mezunu memur hizmetli 22 bin maaş ve 650 bin TL ikramiye alırken. Aynı işi yapan kadrolu işçi ise 40bin maaş ve 1.3 milyon tazminat alacak. Yani adamlar geleceklerine de yatırım yapıyor bi taraftan.

kırmızıreddit, 1 saat önce

Ben yalan söylemiyorum. Kaç tane var senin dediğin o 47 bin lira alan memurdan? Kaç tane var kaç tane? Ortalama memur maaşı değilse ne diye ortalama memur maaşı gibi onun üzerinden hesap yapıyorsun? İşine gelince senin kurumunda yemek varmış demesini biliyorsun. Yemek ve yol yardımının şartları bellidir, istisnai şeyler de değildir; memurların yüzde 90'ı bedava yemek yer, yolu da bedavaya gelir kendisine servis veya akbil sağlandığı için.

Memurların ekseriyeti için hakkaniyetli bir hesap yapacaksan o yol ve yemek eksiltmesini yapmayacaksın. Çünkü memurların çoğunluğu için bu hesabın yanlış. Memlekette on tane olan ilkokul mezunu, son derece, bekâr temizlik memuru maaşını ortalama maaş gibi göstermeyeceksin. Ortalama memur maaşı 2026'da kaç olacak? 65 bin lira mı? Onun üzerinden hesap yapacaksın.

Ortalama memur maaşıyla ortalama işçi maaşı Ocak'ta hemen hemen aynı olacaktır. Öyle 20 bin lira gibi bir fark yok. Yanlış mı, evet yanlış. Ama sen böyle tezvirat yaparsan, o zaman kimse ciddiye almaz bu hesapları.

