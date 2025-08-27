Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.

Sen kafanı çıkar da bi taşraya bak. Memurun %90'ı bedava yemek yiyormuş :))) Taşerondan kadro alan temizlik işçisiyle ortalama memur maaşını hesaplayacakmışım... Bak ya ne güzel memleket. Ben hazırlık dahil 5 yıl lise 4 yıl üni okuyacağım. Gurbete atanıp 5 yıl tayin bekleyeceğim. 14 yılımı vereceğim. ilkokul mezunu kendi memleketinde asgari ücretle çalışan adam hooop kadro alacak. Sonra onunla kendi maaşımı kıyaslayacağım. Benim 9 yıl okuyup para harcarken o adam para kazanmaya başlamıştı bile. Ben 5 yıl kira/fatura öderken o baba evinde maaşı cukkalıyordu cebine. Bunları da hesaplayalım bi zahmet. Ya da imza attığımız yüzbinlerce liralık evraklar, ihaleler, satın almalar. Bunların sorumluluğunu da koyalım üzerine.
Şimdi bunların hepsini bi kenara koyalımm.. Gelelim hesaba
42.000 TL en düşük işçi ücreti (Brütü 42 altı olanlar toplu sözleşme ile bu rakama çekildi onu oransal olarak hesaplamıyorum)
42.000+1200TL seyyanen(2025 Ocak) =43.500TL
43.500*1,24(2025 Ocak)=53.940TL
53.940TL+1500TL(2025 Temmuz)=55.440
55.440*1,11(2025 Temmuz)=61.538
61.538*1,10(2026 Ocak)=67.692
Yılda 52 gün tediye. 60 gün de ikramiye.
67.692/30*52=117.337TL(6 aylık Tediye = 58.668TL)
67.692/30*60=135.384TL(6 aylık İkramiye =67692TL)
198 TL yemek yardımı(ocak2026) = 198*21=4.158TL
57 TL yol yardımı(ocak2026) = 57*21= 1.197TL
(2025 için %3,98 enf farkını sözleşme dönemleri değişik olduğu için hesaplamadım. Ayrıca bazı kurumlarda çalışanlara verilen %7-3 gibi ekstra zamlar da dahil değil. )
Ocak 57.261,77
Şubat 57.261,77
Mart 141.946,77
Nisan 53.855,74
Mayıs 50.355,19
Haziran 50.355,18
6 aylık ortalama maaş 68.500TL!
Yanındaki memur hizmetli ne alacak ocakta? 55.550 TL! Peki üniversite mezunu 5 yıllık memur ne alacak? 60.900TL
Bu arada işçilerin maaşları brütten ödendiği için vergiden dolayı netler bu kadar az çıkıyor. son olarak şunu da ekleyeyim.
25 yıl hizmeti olan lise mezunu memur hizmetli 22 bin maaş ve 650 bin TL ikramiye alırken. Aynı işi yapan kadrolu işçi ise 40bin maaş ve 1.3 milyon tazminat alacak. Yani adamlar geleceklerine de yatırım yapıyor bi taraftan.
, 1 saat önce
kırmızıreddit
Ben yalan söylemiyorum. Kaç tane var senin dediğin o 47 bin lira alan memurdan? Kaç tane var kaç tane? Ortalama memur maaşı değilse ne diye ortalama memur maaşı gibi onun üzerinden hesap yapıyorsun? İşine gelince senin kurumunda yemek varmış demesini biliyorsun. Yemek ve yol yardımının şartları bellidir, istisnai şeyler de değildir; memurların yüzde 90'ı bedava yemek yer, yolu da bedavaya gelir kendisine servis veya akbil sağlandığı için.
Memurların ekseriyeti için hakkaniyetli bir hesap yapacaksan o yol ve yemek eksiltmesini yapmayacaksın. Çünkü memurların çoğunluğu için bu hesabın yanlış. Memlekette on tane olan ilkokul mezunu, son derece, bekâr temizlik memuru maaşını ortalama maaş gibi göstermeyeceksin. Ortalama memur maaşı 2026'da kaç olacak? 65 bin lira mı? Onun üzerinden hesap yapacaksın.
Ortalama memur maaşıyla ortalama işçi maaşı Ocak'ta hemen hemen aynı olacaktır. Öyle 20 bin lira gibi bir fark yok. Yanlış mı, evet yanlış. Ama sen böyle tezvirat yaparsan, o zaman kimse ciddiye almaz bu hesapları.