Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.

25 yıl hizmeti olan lise mezunu memur hizmetli 22 bin maaş ve 650 bin TL ikramiye alırken. Aynı işi yapan kadrolu işçi ise 40bin maaş ve 1.3 milyon tazminat alacak. Yani adamlar geleceklerine de yatırım yapıyor bi taraftan.

42.000 TL en düşük işçi ücreti (Brütü 42 altı olanlar toplu sözleşme ile bu rakama çekildi onu oransal olarak hesaplamıyorum)

Sen kafanı çıkar da bi taşraya bak. Memurun %90'ı bedava yemek yiyormuş :))) Taşerondan kadro alan temizlik işçisiyle ortalama memur maaşını hesaplayacakmışım... Bak ya ne güzel memleket. Ben hazırlık dahil 5 yıl lise 4 yıl üni okuyacağım. Gurbete atanıp 5 yıl tayin bekleyeceğim. 14 yılımı vereceğim. ilkokul mezunu kendi memleketinde asgari ücretle çalışan adam hooop kadro alacak. Sonra onunla kendi maaşımı kıyaslayacağım. Benim 9 yıl okuyup para harcarken o adam para kazanmaya başlamıştı bile. Ben 5 yıl kira/fatura öderken o baba evinde maaşı cukkalıyordu cebine. Bunları da hesaplayalım bi zahmet. Ya da imza attığımız yüzbinlerce liralık evraklar, ihaleler, satın almalar. Bunların sorumluluğunu da koyalım üzerine.

Şimdi bunların hepsini bi kenara koyalımm.. Gelelim hesaba

42.000+1200TL seyyanen(2025 Ocak) =43.500TL

43.500*1,24(2025 Ocak)=53.940TL

53.940TL+1500TL(2025 Temmuz)=55.440

55.440*1,11(2025 Temmuz)=61.538

61.538*1,10(2026 Ocak)=67.692

Yılda 52 gün tediye. 60 gün de ikramiye.

67.692/30*52=117.337TL(6 aylık Tediye = 58.668TL)

67.692/30*60=135.384TL(6 aylık İkramiye =67692TL)

198 TL yemek yardımı(ocak2026) = 198*21=4.158TL

57 TL yol yardımı(ocak2026) = 57*21= 1.197TL

Ocak 57.261,77

Şubat 57.261,77

Mart 141.946,77

Nisan 53.855,74

Mayıs 50.355,19

Haziran 50.355,18

6 aylık ortalama maaş 68.500TL!

Yanındaki memur hizmetli ne alacak ocakta? 55.550 TL! Peki üniversite mezunu 5 yıllık memur ne alacak? 60.900TL

