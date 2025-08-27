istifa etmeyen kaldi mi ?

Toplu sözleşmenin ilk teklifi geldiğinden beri hakeme güvenmiyoruz üye yollamayacağız
diyen ali yalçın ne oldu da bir anda karar değiştirdi tam kadro hakem heyetinin
karşısına oturdu?
Hakeme üye göndermezsek daha önce almış olduğumuz kazanımları
kaybederiz diyen önder kahveci daha önce hangi kazanımları aldınız?
- Helal gıdalı yemek kazanımı mı ?
- Cuma izinleri mi ?
- Hac ve umre izinleri mi ?
Bunların memura maddi olarak ne gibi bir faydası varda kazanımları
kaybedeceksiniz?
Hükümetin kendi belirlediği pozisyonlardaki personellere 3600 ek
gösterge varken diğerlerine yok neyi kaybediyorsun kaybet bundan beter ne
olabilir?
Gün İstifa Günü Sevgili Mesai Arkadaşlarım
Ancak istifa edip de boşta kalmayın bu iki etkisiz sendikaya
muhalif olabilecek güçlü sendikalara yönelin (sözlerimi kimse yanlış anlamasın)
daha dün kurulup konfederasyonu olmayan ya da yalnızca adalet bakanlığına ve ya
çalışma bakanlığı iş kolunda olan bir sendikaya değil de yıllardır emek veren güçlü bir konfederasyona
bağlı olan sendikalara yönelin...
Aynı şeyleri yaşarsanız onlardan da istifa edin bu izin en doğal
ve yasal hakkınız...
