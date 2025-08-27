Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 09:23
istifa etmeyen kaldi mi ?

SEVGİLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM...

- Yetmedi mi yıllardır yetkili etkisiz sarı sendikalar tarafından sömürüldüğümüz ?

-Yoksulluk sınırları altında maaşla geçinmeye mahkum edildiğimiz yetmedi mi ?

-Artık istifa etmek için neyi bekliyorsunuz ?

-9. Dönem toplu sözleşme masasında memura %-3 zam teklif edilmesini mi bekliyorsunuz?

-Bir çoğumuzun ocak ayında kiraları ortalama 8 ila 10 bin tl arasında artacakken memuru satan sarı sendikalar sayesinde ortalama 5 ila 6 bin tl arası bir zam almak sizleri mutlu mu etti ?

-Daha dün benzine zam geldi senin maaşına zam etki etmeden bunları da mı görmüyorsunuz?

-Elektrik doğalgaz su bunlar ortalama %20 30 arası zamlanırken neden senin maaşın %11 zamlandı hiç mi tepki gösteremiyorsun?

Arkadaşlar gün sen şucusun ben bucuyum günü değil artık bunu anlayalım ve tepkimizi koyalım...


meeemurrbeyy
Şef
27 Ağustos 2025 09:23

Toplu sözleşmenin ilk teklifi geldiğinden beri hakeme güvenmiyoruz üye yollamayacağız

diyen ali yalçın ne oldu da bir anda karar değiştirdi tam kadro hakem heyetinin

karşısına oturdu?

Hakeme üye göndermezsek daha önce almış olduğumuz kazanımları

kaybederiz diyen önder kahveci daha önce hangi kazanımları aldınız?

- Helal gıdalı yemek kazanımı mı ?

- Cuma izinleri mi ?

- Hac ve umre izinleri mi ?

Bunların memura maddi olarak ne gibi bir faydası varda kazanımları

kaybedeceksiniz?

Hükümetin kendi belirlediği pozisyonlardaki personellere 3600 ek

gösterge varken diğerlerine yok neyi kaybediyorsun kaybet bundan beter ne

olabilir?

Gün İstifa Günü Sevgili Mesai Arkadaşlarım

Ancak istifa edip de boşta kalmayın bu iki etkisiz sendikaya

muhalif olabilecek güçlü sendikalara yönelin (sözlerimi kimse yanlış anlamasın)

daha dün kurulup konfederasyonu olmayan ya da yalnızca adalet bakanlığına ve ya

çalışma bakanlığı iş kolunda olan bir sendikaya değil de yıllardır emek veren güçlü bir konfederasyona

bağlı olan sendikalara yönelin...

Aynı şeyleri yaşarsanız onlardan da istifa edin bu izin en doğal

ve yasal hakkınız...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mühendisler tam olarak ne kazandı? Son 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Hakem Toplantısında Ne Konuşuluyor ? 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL2026'da yüzde 11'e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Arazi Tazminatları yok artıkPolislere neden bişey yok?Birleşik kamu iş sendikasıTurkiyedeki en guzel memurluk

Sözlük

protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 piknik 1 arbeit macht frei 2 Tatil beldesinde yaşamak 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 1 abbas güçlü 1 Bugün olanlar 2 homo sacer 2 ginkgo biloba 1

Son Haberler

Verilmeyen maaş kriz çıkardı: Otel tatili kabusa döndüGazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybettiTürkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecekTürkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktıİki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen