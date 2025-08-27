istifa etmeyen kaldi mi ?

SEVGİLİ ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM...

- Yetmedi mi yıllardır yetkili etkisiz sarı sendikalar tarafından sömürüldüğümüz ?

-Yoksulluk sınırları altında maaşla geçinmeye mahkum edildiğimiz yetmedi mi ?

-Artık istifa etmek için neyi bekliyorsunuz ?

-9. Dönem toplu sözleşme masasında memura %-3 zam teklif edilmesini mi bekliyorsunuz?

-Bir çoğumuzun ocak ayında kiraları ortalama 8 ila 10 bin tl arasında artacakken memuru satan sarı sendikalar sayesinde ortalama 5 ila 6 bin tl arası bir zam almak sizleri mutlu mu etti ?

-Daha dün benzine zam geldi senin maaşına zam etki etmeden bunları da mı görmüyorsunuz?

-Elektrik doğalgaz su bunlar ortalama %20 30 arası zamlanırken neden senin maaşın %11 zamlandı hiç mi tepki gösteremiyorsun?

Arkadaşlar gün sen şucusun ben bucuyum günü değil artık bunu anlayalım ve tepkimizi koyalım...