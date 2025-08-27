Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 10:10
Süt izni kullanana ekstra mesai yazılır mı?

merhaba çocuğum 1 buçuk tadında nöbete geçmedim saat 5 ten sonra 3 saat mesaim yazılıyormuş ayda 4 kere sende tutucaksin diyorlar istemiyorum yönetmelikte yeri yok değil mi


Sakaryalı540
Şef
27 Ağustos 2025 10:40

Kardeş o nasıl başlık öyle ya. Sütçü falan. Süt izni desenize şuna


Sakaryalı540
Şef
27 Ağustos 2025 11:17

Editör sağolsun başlığı değiştirmiş eyvallah

Sakaryalı540, 1 saat önce

Kardeş o nasıl başlık öyle ya. Sütçü falan. Süt izni desenize şuna


lDeimosl
Genel Müdür
27 Ağustos 2025 11:46

5?ten sonra 3 saat dediği şey mesai dışı poliklinik hizmeti. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Sizden dilekçe alıp katakulliyle çalıştırmak istiyorlar. Süt izninde olana fazla mesai yazılamaz.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaFarklı Kamu Kurumu Eş TayiniServis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?Sizce hangi bölümü tercih etmeliyimSüt izni kullanana ekstra mesai yazılır mı?Alt bölge tayinleri2025 Ünvan değişikliği TDSSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Sendika istifaEk ödeme

Sözlük

homo sacer 2 onur tamburacı 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2 Bugün olanlar 2 onomatope 1 piknik 1 ginkgo biloba 1 bilim dünyası 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 arbeit macht frei 2

Son Haberler

Verilmeyen maaş kriz çıkardı: Otel tatili kabusa döndüGazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybettiTürkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecekTürkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktıİki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen