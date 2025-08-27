KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
27 Ağustos 2025 10:43
mobilya ve iç mekan tasarımı, ağaç işleri endüstri mühendisliği ags sınavına girenler.
bizler mobilya ve iç mekan tasarımı mezunlarıyız AGS sınavına giren arkadaşlarla kendi bölümümüzde bir şekilde irtibat kurduk fakat ağaç işleri endüstri mühendisleri arkadaşlarla irtibat sağlayamadık sınava giren var mı varsa aralarında bir sıralama yaptılar mı bilmek istiyoruz.

