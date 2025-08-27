Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 11:03
Kamu-sen den istifa ettim

hakkımızda hayırlısı olsun memuru üç kuruşa muhtaç etti çocuğumun hakkını helal etmiyorum


fakir.adam
Şube Müdürü
27 Ağustos 2025 11:26

geç olsun güç olmasın. hemen gidib memursene üye olun.


üçbuçukali
Müsteşar
27 Ağustos 2025 11:26

ee napayım küçük altın mı takayım

kutlama mı yapayım

bu zamana kadar durmanız hata zaten


Mussa1453
Aday Memur
27 Ağustos 2025 11:31

Ben de kamu sen den birleşik kamu sen e geçtim en azından özü sözü net


ExpertE
Genel Müdür
27 Ağustos 2025 11:37

Doğrı sendika parasız kalamazsınız aman baskasına geçiverin boşta durmayın

Mussa1453, 16 dk. önce

Ben de kamu sen den birleşik kamu sen e geçtim en azından özü sözü net

