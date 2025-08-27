Taban aylık 1000 tl

Bazı kamu görevlilerine taban aylık artışının uygulanması

MADDE 66- (1) Aylık veya ücretlerinde bu Kararın 4 üncü, 5 inci ve 6 nci maddesi hükümlerine göre artış öngörülen kamu görevlilerinden (bir yıldan az süreli çalışanlar, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar-, proje süreleriyle sınırlı olarak veya geçici mahiyetteki işlerde çalışanlar hariç) brüt aylık veya ücretlerinin hesabına 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (A) bendinin birinci fıkrasında yer alan memuriyet taban aylığı ödemesi dahil edilmeyenlere, (1.000 TL) tutarının 7 nci madde dahil bu Karar hükümlerinin uygulanmasına bağlı olarak 1/1/2026 -30/6/2026 dönemine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen memur aylık katsayısına bölünmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamının (küsurlar tama iblağ edilir) memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır.

(2) İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme, kamu görevlilerine ilişkin; ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmaz. Bu madde hükümleri, mali hakların emsal bir unvana göre belirlenmesine ilişkin mevzuatın uygulanması da dahil doğrudan veya başka bir ödemenin hesabında olmalı üzere, tamamen veya kısmen mükerrer ödeme yapılmasına neden olacak şekilde uygulanamaz.

sanırım bu madde. ama benim anladığım tam olarak taban aylığa zam değil ilave ödeme gibi birşey oluyor . ikramiye ödemeleri hesabında dikkate alınmaz deniliyor maddede.