KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 11:20
Düz Memurluktan VHKİ'ye Geçiş Avantajı Var Mıdır?

Merhabalar adaylığım onaylandığı taktirde (henüz onay yazısını bekliyoruz) 9/3 olacağım. Gelen yazıda geçiş yapmak isteyenlerin isim belirtmeleri vs gerektiği söylendi.

Geçiş yaptığım taktirde, ne gibi avantajlarla karşılaşırım. İlerleyen zamanlarda emeklilik vs için avantaj sağlar mı?

Çok Yazılan Konular

ETİ Maden bigadiçİşçi statüsündeki mühendis2026 KPSS Yaş şartıKültür ve turizm bakanlığı sözleşmeli personel alımıZorunlu hizmet (tayin)

Sözlük

Tatil beldesinde yaşamak 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 abbas güçlü 1 Bazı kişilerin konuşurken sık kulandığı sözler 1 Bugün olanlar 2 onur tamburacı 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2 onomatope 1 ginkgo biloba 1 bilim dünyası 1

Son Haberler

Verilmeyen maaş kriz çıkardı: Otel tatili kabusa döndüGazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybettiTürkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecekTürkiye'de internet kullananların oranı yüzde 90,9'a çıktıİki yerli petrol sondaj kulesi Şırnak'ta göreve başladı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen