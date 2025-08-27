Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Gih Emeklilik hak.

Gih oldum 13 senedir çalışıyorum istediğim zaman emekli olur muyum ne kadar maaş alırım sigorta 2010 5510 a tabiyim. Zorunlu hizmetime 8 yıl var. Tamamlayıp öyle malule ayrılsam yaşım gelince normal emekli olabilir miyim


27 Ağustos 2025 11:40

5510 dan emekli oluyorsan muhtemelen en düşük emmur emeklisi maaşı alırsın.22670 tl. gih oldugunu söylüyorsun zaten haklarını bilmeden nasl gihlik yapıyorsun orasıda ayrı bi konu. gih oldugunda zaten emeklilik hakların saklı kalıyor istedigin zaman emekli olabiliyorsun 10 seneyi doldurdugunda

