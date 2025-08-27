Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
27 Ağustos 2025 11:36
Kadroya Geçildiğinde Kurumlararası Geçiş Mümkün mü?

Merhabalar. 4b sözleşmeli destek personeli olarka gençlik sporda çalışıyorum. 2 sene sonra kadroya geçeceğim. Örgün olarak havacılık yönetimi okumayı düşünüyorum. Kadriya geçtiğimde kurumlar arası geçiş gibi bir imkan olur mu? Sizce okumak mantıklı bir şey mi?

