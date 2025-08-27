Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 11:48
Buçuk Ali 0,25 Ali oldu.

Sayın başkan buçuk Ali yeni bir ilke imza atarak 4 dönem için %1 artış alarak 0,25 Ali oldu


cetek
Şube Müdürü
27 Ağustos 2025 12:23

Çeyrek ali


üçbuçukali
Müsteşar
27 Ağustos 2025 12:25

memurlar net editorlerinden

nickimin ceyrek ali olarak guncellenmesini talep ediyorum

Toplam 2 mesaj

