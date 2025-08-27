Şehit gazi yakınlarının iş akdinin sonlandırılabilmesi hk

Doğru forumda mıyım bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Şehit gazi yakını diye işe alınanlara iş yaptırılamıyor. Şırnak?ta görev yapıyorum, ne kendi çalıştığım kurumdakiler ne de çocuğumun gittiği okuldakiler bankamatik işçisi gibi takılıyorlar. Kesinlikle bir çöp tanesi bile kaldırtamıyorsun. Okul müdürleri ceplerinden temizlikçi tutarak idare etmeye çalışıyorlar.

Bunun bir çözümü yok mudur? Nereye, ne yazalım?