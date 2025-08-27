Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 11:54
Şehit gazi yakınlarının iş akdinin sonlandırılabilmesi hk

Doğru forumda mıyım bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Şehit gazi yakını diye işe alınanlara iş yaptırılamıyor. Şırnak?ta görev yapıyorum, ne kendi çalıştığım kurumdakiler ne de çocuğumun gittiği okuldakiler bankamatik işçisi gibi takılıyorlar. Kesinlikle bir çöp tanesi bile kaldırtamıyorsun. Okul müdürleri ceplerinden temizlikçi tutarak idare etmeye çalışıyorlar.

Bunun bir çözümü yok mudur? Nereye, ne yazalım?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Ne tavsiye edersiniz ?Yüksek Disiplin Kurulu Adalet B

Sözlük

onomatope 1 homo sacer 2 piknik 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2 ahiret suali sormak 1 abbas güçlü 1 bilim dünyası 1 onur tamburacı 1 Bugün olanlar 2 Tatil beldesinde yaşamak 1

Son Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma2015 Girişli Polis Memuru, Meslekten Ayrılırsa Yine 55 Yaşında Emekli Olabilir Mi?Kamu-Sen: '8. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı'YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk olduSOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen