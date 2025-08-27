Durumumuz içler acısı

Platformdaki paylaşımlara bakıyorum. Neredeyse iki paylaşımdan biri 'Enflasyon farkı da verilecek mi' gibi cümlelerden ibaret... Arkadaş, verdikleri zammı(!) ne çabuk kabul ettiniz de, sıra enflasyon farkına geldi. Onu verseler ne, vermeseler ne?

Platformdaki paylaşımlara bakıyorum. Neredeyse iki paylaşımdan biri 'Enflasyon farkı da verilecek mi' gibi cümlelerden ibaret... Arkadaş, verdikleri zammı(!) ne çabuk kabul ettiniz de, sıra enflasyon farkına geldi. Onu verseler ne, vermeseler ne?