Disiplin ve İdari Soruşturmalar
27 Ağustos 2025 12:26
Görevden uzaklaştırma sona erdiği taktirde hagb alsa bile maaşından kesilen para geri ödenir mi

Merhabalar ben 2023 kasımdan beri uzaklastirma aldım asliye ceza hagb verdi ama henüz kesinleşmedi bugün idari soruşturmadan sözlü savunmam alındı ve göreve devam dediler peki benim maaşından kesilen 1/3 kısmı geri ödenir mi

