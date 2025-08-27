Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Tarım Bakanlığı Promosyon

2025 yılı ne kadar olabilir, herhangi bir duyum alan var mıdır?


Muhammed0646
Aday Memur
27 Ağustos 2025 13:53

Şuan konuşulacak rakamların hepsi duyum değil tahmin olur. Tahmin istersen 70 80 bin ancak olur derim.


iblis35
Memur
27 Ağustos 2025 14:04

dün iş bankasında çalısan arkadasıma sordum 100/120 bin olma ıhtımali yuksek dedi

