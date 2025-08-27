Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 12:47
22.00 çalışma gündemi
Arkadaşlar sb hastanelere mesailerin 22.00 a kadar uzatılabileceğine dair bilgi yazısı göndermiş şeklinde söylentiler dönüyor. Bunun detayı nedir bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaFarklı Kamu Kurumu Eş TayiniSizce hangi bölümü tercih etmeliyimServis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?Alt bölge tayinleriSüt izni kullanana ekstra mesai yazılır mı?Sendika istifaEk ödeme2025 Ünvan değişikliği TDSSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)

Sözlük

bilim dünyası 1 homo sacer 2 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 onur tamburacı 1 onomatope 1 abbas güçlü 1 piknik 1 arbeit macht frei 2 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2

Son Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma2015 Girişli Polis Memuru, Meslekten Ayrılırsa Yine 55 Yaşında Emekli Olabilir Mi?Kamu-Sen: '8. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı'YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk olduSOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen