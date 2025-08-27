Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2025 13:06
İlk defa Görevlendirme Mdr. Yrd. Yapacağım.

Küçük bir köy okulunda görevlendirme ile müdür yardımcılığı yapmaya başlayacağım; bu süreçte karşıma çıkabilecek sorumluluklar, yaşayabileceğim zorluklar ve dikkat etmem gereken önemli noktalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.


symphony19
Aday Memur
27 Ağustos 2025 13:43
Müdürünüz ile iş paylaşımını düzgün yapın. Kimin hangi işi yapacağı net olsun. Şimdi yapacağın işleri saysam burdan ferman çıkar. 1 senede her şeyi kavrarsın.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendika Serbest Giyim EylemiHâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuEğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Sendika Üyeliğinden İstifa SüreciAile Mazereti kadronun bulunduğu yere mi, geçici görev yerine mi olur?Bereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci OlduÖğretmen maaşı 125 bin TL olsunHizmet İçi Eğitim Kıtlığı

Sözlük

Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 homo sacer 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 2 piknik 1 ahiret suali sormak 1 ginkgo biloba 1 Bugün olanlar 2 onomatope 1 onur tamburacı 1

Son Haberler

Rekabet Kurulu'ndan Ayca Süt'e soruşturma2015 Girişli Polis Memuru, Meslekten Ayrılırsa Yine 55 Yaşında Emekli Olabilir Mi?Kamu-Sen: '8. dönem toplu sözleşme süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı'YKS tam puan alanların tercihi mühendislik ve hukuk olduSOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen