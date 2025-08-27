İlk defa müdür yardımcılığı yapacağım. Nelere dikkat etmeliyim?

Köy okullarında en büyük sorumluluk can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Köylüyle gereksiz samimiyete girmemek, sınırları çizmek önemli. Taşımalı sistem varsa işlerin usul ve esaslara göre yürüdüğünden emin olun. En ufak usulsüzlükte tutanak tutup gerekli yerlere bildirin. Kız kaçırma, erken yaşta evlenme gibi durumlara karşı tetikte olun. Aidat, bağış, ödenek vs. olmayacağından mali iş yükü olmaz, öğretmen az olacağından idari iş yükü de sizi zorlamaz, merkeze de uzak olacağınız için sürekli toplantılara da çağrılmaz, tören/proje/etkinlik işin de sık boğaz edilmezsiniz. Deneyimli ve yönetmeliklere hakim bir Müdürünüz de varsa daha ne istersiniz :)

