İlk defa müdür yardımcılığı yapacağım. Nelere dikkat etmeliyim?

Küçük bir köy okulunda görevlendirme ile müdür yardımcılığı yapmaya başlayacağım; bu süreçte karşıma çıkabilecek sorumluluklar, yaşayabileceğim zorluklar ve dikkat etmem gereken önemli noktalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim.


symphony19
Aday Memur
27 Ağustos 2025 13:43
Müdürünüz ile iş paylaşımını düzgün yapın. Kimin hangi işi yapacağı net olsun. Şimdi yapacağın işleri saysam burdan ferman çıkar. 1 senede her şeyi kavrarsın.

mazıke
Şef
27 Ağustos 2025 15:17
müdürle samimi olmazsan problem yaşamazsın

Shangrilla
Memur
27 Ağustos 2025 17:29

Karşına çıkabilecek en büyük zorluk: Müdür. Sana en çok yardımcı olabilecek şey: Müdür. Yani olay müdürde ve müdürünün nasıl biri olduğunda bitiyor.


sınıfdefteri
27 Ağustos 2025 17:41
Köy okullarında en büyük sorumluluk can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Köylüyle gereksiz samimiyete girmemek, sınırları çizmek önemli. Taşımalı sistem varsa işlerin usul ve esaslara göre yürüdüğünden emin olun. En ufak usulsüzlükte tutanak tutup gerekli yerlere bildirin. Kız kaçırma, erken yaşta evlenme gibi durumlara karşı tetikte olun. Aidat, bağış, ödenek vs. olmayacağından mali iş yükü olmaz, öğretmen az olacağından idari iş yükü de sizi zorlamaz, merkeze de uzak olacağınız için sürekli toplantılara da çağrılmaz, tören/proje/etkinlik işin de sık boğaz edilmezsiniz. Deneyimli ve yönetmeliklere hakim bir Müdürünüz de varsa daha ne istersiniz :)

Bora Sayan
27 Ağustos 2025 20:14

Yapmayın. Keşke başvurmadan yazsaydınız. derdim ki yapmayın. Elini veren kolunu kaptırıyor.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
27 Ağustos 2025 20:29

Hocam kritik anlarda özelden sorabilirsiniz.

