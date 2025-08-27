Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 13:20
Ydk Adalet

Merhaba, arkadaşlar üzerime atılan suçtan dolayı basit yaralama, darptan 2022 yılında kurumdan cvyo disiplin soruşturması sonucu aldım. 2025 yılında 7 ay ceza, para cezası onuda hagb cevirme aldım. Şimdi kurum tekrar bana hagb aldın diye ceza verebilir ya da ydk ya sevk edebilir mi? Bunun bir zaman aşımı yok mu? Şuanda gelişen birşey yok adli yönden istinafa gittim sadece.

