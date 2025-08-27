Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 14:26
Artık enflasyon farkını sormayın

Temmuz %2,03

Ağustos %1,97

Eylül %1.78

Ekim %2.14

Kasım %1.56

Aralık %1.37

1,0203*1,0197*1,0178*1,0214*1,0156*1,0137=1,1135 Yani %11,35 çıkar.

Yıl Sonu enflasyonu: 1,1667*1,1135=1,299 yani %30 olur.

Memur ocak zammı: 1,11*1,0203*1,0197*1,0178*1,0214*1,0156*1,0137/1,05=1,1771

Yani %17,71 olur.


prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:07

cok fazla hesplıyosun yazmadan durmyorum ama mx yüzde 15 olur yüzde 11 ek olarak maks yüzde 4 eklenr


SozlesmeliGenelMudur
Memur
27 Ağustos 2025 15:24

Dostum %15 çıkması için kalan 5 ayda toplam 6 enflasyon çıkması lazım.






prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:30

yüzde 15 ben yüzde 11 toplı sozlesme zammıyla olur diyorm yüzde 4 cıkar diyorm o anlamda yazdm


SozlesmeliGenelMudur
Memur
27 Ağustos 2025 15:37

tamam yüzde 4 çıkması için kalan 5 ayda toplam 6 enflasyon çıkması lazım az değil mi






brunett63
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:41
algı ile çıkarılan enflasyonda başarılı olmuşlar ki hepimiz düşük bekliyoruz halbuki kışa doğru gidiyoruz Kasım gibi sebze fiyatları gıda fiyatları yükselecek Eylül ayı servis ücretleri kırtasiye ücretleri malum yukselicek ama ne edip edip yüzde 30 altı cikaricaklar

prm.mamy
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:41

az degil hocam az göstericek faruk karahan yüzde 24 olablr dedi aralık sonu hocam

