Kredi borcu hk

90 gün gecikme olmadığı sürece icralık durum olmaz . Ama hesabından maaş yatar yatmaz krediyi çeker , bunu yaşamak istemiyorsan bddkyi ara şikayet ilet maaştan ihtiyaçlarım için para kalmıyor diye , o zaman maaşının 1/4 inden fazla kesinti yapamazlar

