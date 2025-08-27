Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 15:09
Kredi borcu hk

Selamlar değerli meslektaşlarım.gündem şuan promosyon ama benim için önemli bir durum.ödemeleri 20.000, 7500, 7500 olan 3 parca kredi borcum var.3 veya 4 taksit ödedim.fakat kiramın yüksek oranda artması sebebiyle ödeyememe durumum oluştu.daha önce yaşamadım bu durumu.şuan gecikmeye düştüm ama son çıkan yasadan daha önce gecikmeye düşmediğim için yapılandırmadan yararlanamıyorum.düşüncem 2 ayda 1 taksit olarak örnek olarak agustos ve eylul aylarının ödemesini eylülde 1 taksit olacak şekilde yapsam, yada agustosta 20000 lik taksiti eylülde 7500 7500 olan taksitleri ödesem bu sekilde devam etsem icra vs olumsuz durumlar yaşarmıyım.daha iyi fikri olanlar varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim.iyi çalışmalar


Fatihcngz55
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:28
90 gün gecikme olmadığı sürece icralık durum olmaz . Ama hesabından maaş yatar yatmaz krediyi çeker , bunu yaşamak istemiyorsan bddkyi ara şikayet ilet maaştan ihtiyaçlarım için para kalmıyor diye , o zaman maaşının 1/4 inden fazla kesinti yapamazlar

Fatihcngz55
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:29
tabi kredi çektiğin banka vakıfbank ise

Fatihcngz55
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:30
promosyondan kredi taksitinin tamamını çeker . gecikmede olan krediyi

Eymen0635
27 Ağustos 2025 15:35

Teşekkür ederim. farklı banka biri finans ikisi garanti

Fatihcngz55, 1 saat önce
kendinekatip
Aday Memur
27 Ağustos 2025 16:08

Gecikmen 30 günü geçtiği gibi yapılandırma için başvur. Yasa çıkmadı çünkü BDDK bankalar için öneride bulunmuş uygulayıp uygulamamak bankalara kalmış bizzat BDDK'yı arayıp öğrendim yapılandırma yapmadığı için banka. Ama ben şikayet vara yazıp vakıfa bile uygulattım yapmıyorlardı yapılandırma oraya yazınca yaptılar.

