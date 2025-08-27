Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
27 Ağustos 2025 15:24
Kredi borcu hk

Selamlar arkadaşlar konuyu kendi bakanlığımıza ait forumda paylaştım birde bankayla direkt olarak ilgili olan arkadaş varsa burada paylaşayım dedim. ödemeleri 20.000, 7500, 7500 olan 3 parca kredi borcum var.3 veya 4 taksit ödedim.fakat kiramın yüksek oranda artması sebebiyle ödeyememe durumum oluştu.daha önce yaşamadım bu durumu.şuan gecikmeye düştüm ama son çıkan yasadan daha önce gecikmeye düşmediğim için yapılandırmadan yararlanamıyorum.düşüncem 2 ayda 1 taksit olarak örnek olarak agustos ve eylul aylarının ödemesini eylülde 1 taksit olacak şekilde yapsam, yada agustosta 20000 lik taksiti eylülde 7500 7500 olan taksitleri ödesem bu sekilde devam etsem icra vs olumsuz durumlar yaşarmıyım.daha iyi fikri olanlar varsa yardımcı olabilirseniz sevinirim.iyi çalışmalar


egop0
Memur
27 Ağustos 2025 15:48

Kredi taksitlerini kmh dan yani eksi hesaptan ödesen bir süre, maaş artışı olunca da yavaş yavaş düzeltirsin durumu yeter ki icraya düşme. Üst üste iki taksit ödemezsen banka takip başlatıyor diye biliyorum.


akgslnt
Aday Memur
27 Ağustos 2025 15:50
ard arda ödememeye gerek yok toplamda 3kez ödeme geciktirrisen icralik olur. 2ay ödemedin 1ay ödedin sonrasında tekrar 1ay ödemezsen toplam 3gecikme olmuş olur

Eymen0635
27 Ağustos 2025 16:02

Teşekkür ederim arkadaşlar


debug
Müsteşar Yardımcısı
27 Ağustos 2025 16:15

90 gündür icraya düşme. Yani 18 ağustos son ödeme tarihli borcun için 16 kasımda icraya girersin. 2. taksiti ödemedikten sonra bankayı ara yapılandırma her türlü yaparlar.

