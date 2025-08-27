Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
27 Ağustos 2025 16:23
Malul Emeklilik 10 Yıl Hesaplama

10 Yıl hesabı nasıl yapılıyor.

2014 sivilden sigorta başlangıcım var.

2018 mart uzman erbaş başlangıcı

Yılbaşına kadar olan süreçte Sınıfı Görevi Yapamaz raporu alırsam malulen emekli olabilir miyim. 10 yılı 2014 ten mi 2018 den mi başlatmam gerekiyor.

