Teşvik ek ödemesi

Devlet hastanelerinde ortalama altında kalan diş hekimlerine ortalamadan teşvik verilmesi uygulaması ocakta bitiyor. Devlet maaşlarımızı kıstıkça kısıyor. Madem bu kadar değersiziz bundan sonra mhrs harici tek bir hasta bile bakmayacağım. Defter randevusu devri bitti. 5 seans sürecekse 5 ine de randevu almak zorunda hasta. Randevu bulamaması benim hiç sorunum değil. Devletin anladığı dil buysa bunada tamamım.

