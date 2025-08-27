Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Nasıl sendika değiştirilir?

sarı sendikadan geçiş yapmak istiyorum nasıl yapabilirim


fenogretmeniyim
Şube Müdürü
27 Ağustos 2025 18:18

türk eğitim sen ilçe yetkilisini bul. sana yardımcı olur. diğer türlü vazgeçirmeye çalışırlar.


el elif
Aday Memur
27 Ağustos 2025 18:47
farkı var mi sanki biraktigindan
