27 Ağustos 2025 17:57
Türk Eğitim sene nası geçilir
sarı sendikadan geçiş yapmak istiyorum nasıl yapabilirim

fenogretmeniyim
Şube Müdürü
27 Ağustos 2025 18:18

türk eğitim sen ilçe yetkilisini bul. sana yardımcı olur. diğer türlü vazgeçirmeye çalışırlar.

