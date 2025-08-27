Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
İlave derece verilecek mi?

Malumunuz 2006 yılında ve 2016 yılında tüm memurlara ilave bir derece verilmiş bu görüşmelerde de başlıklardan birisi olmasına karşın bu ilave konusu hakem heyeti sürecinde mevzu dahi edilmedi neredeyse 10 sene de bir gerçekleşen bu durum bu bizim dönemimizde gerçekleşmeyecek mi ? Ne düşünüyorsunuz.


ben de bu yıl haberdar oldum bu 2006 yılındaki bahsettiğiniz olaydan.

bence de bize de verilmeli.

