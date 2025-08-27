Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
27 Ağustos 2025 18:25
İlave derece verilmesi hk.

Malumunuz 2006 yılında ve 2016 yılında tüm memurlara ilave bir derece verilmiş bu görüşmelerde de başlıklardan birisi olmasına karşın bu ilave konusu hakem heyeti sürecinde mevzu dahi edilmedi neredeyse 10 sene de bir gerçekleşen bu durum bu bizim dönemimizde gerçekleşmeyecek mi ? Ne düşünüyorsunuz.

