Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 18:43
derece kademe ilerlemesi
Adana'da ortaöğretim hemşireyim. derecem 10/1 bu ay önlisans tamamlama yapacağım derecm kaç olur

Çok Yazılan Konular

Yarı zamanlı çalışmaFarklı Kamu Kurumu Eş TayiniSizce hangi bölümü tercih etmeliyimServis mi mantıklı yoksa kendi aracımla 5 kişi gidip gelmek mi?Süt izni kullanana ekstra mesai yazılır mı?Alt bölge tayinleriYeni atama yönetmeliği mağdurları2025 Ünvan değişikliği TDSSoru-Cevap (Özlük, Tayin, İzin vb.)Ek ödeme

Sözlük

abbas güçlü 1 bilim dünyası 1 arbeit macht frei 1 ahiret suali sormak 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 onur tamburacı 1 homo sacer 2 piknik 1 ginkgo biloba 1 onomatope 1

Son Haberler

Şişhane Metrosunun kapatılması ile ilgili iddialara yalanlamaİmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktıİlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!Erdoğan: Kendini devletten üstün görenlerin tepesine bineceğizKomisyonun 7'nci toplantı tarihi ve gündemi açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen