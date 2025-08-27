Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
27 Ağustos 2025 18:44
koruma fazla çalışma mesaisi ücreti
koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda bulunan personele bayramlarda fazla ücret ödenmesi kanunu polisleri kapsıyor mu? bir kanalda polisler için iyi oldu dendi ama konuyu açabilir misiniz bilenler.

veba1982
Genel Müdür
27 Ağustos 2025 19:24
biz koruma ve güvenlik gorevlisimiyiz ?
