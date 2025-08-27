Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker


27 Ağustos 2025 19:59
TMO Elektrik teknisyeni ne iş yapar ayrıntılı anlatacak birisi varmı

TMO ya elektrik teknisyeni olarak atandım

Elektrik bilgim sıfır gidiyorum kuruma

Elektrik teknisyeni ne iş yapar orada

Forumda herkes binbir türlü şeyler söylüyorlar

Adam akıllı bilen yok mu yardımcı olacak....

