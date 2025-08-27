Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
OCAK 2026 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 57 BİN SORUNSALI

Bazı haber kanallarında en düşük memur maaşının 47 binden 57 bine yükseleceği söyleniyor.Orana bakınca neredeyse yüzde 25 zam olmalı.Böyle bir oran yok maalesef.En fazla en flasyon dahil yüzde 16 17 olur gibi gözüküyor.Siz ne düşünüyorsunuz?

