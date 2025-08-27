KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


27 Ağustos 2025 20:32
GSB KORUMA GÜVENLİK
GSB Kocaeli için 3.Grup(Ön lisans - Kadın) kimler kaç puanla başvurdu acaba?

Çok Yazılan Konular

DHMİ için Elektronik mi Mekatronik mi?

Sözlük

abbas güçlü 1 ATM'deki sarı tuş 1 Tatil beldesinde yaşamak 1 arbeit macht frei 1 bilim dünyası 1 Bugün olanlar 3 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 onomatope 1 homo sacer 2 ginkgo biloba 1

Son Haberler

Şişhane Metrosunun kapatılması ile ilgili iddialara yalanlamaİmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktıİlk 7 ayda 2,9 milyon satış: İkinci elde en çok satan modeller!Erdoğan: Kendini devletten üstün görenlerin tepesine bineceğizKomisyonun 7'nci toplantı tarihi ve gündemi açıklandı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen