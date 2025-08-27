Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Ağustos 2025 21:09
Eski görev yerime eş durumu yapabilir miyim?

eşimle aynı il merkezinde görev yapıyorum ama eski görev yaptığım ilçeye geçmek istiyorum şubatta eş durumu ile geçebilir miyim?


berkaydal
Daire Başkanı
27 Ağustos 2025 22:24

Eski görev yerinizle evliyseniz olur.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sendika Serbest Giyim EylemiHâlâ devam mı sendika üyeliğine? Size, bize herşey müstehak.Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama DuyurusuBaşöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Eğitim-iş Sendikası hakkındaki görüşleriniz.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiAile Mazereti kadronun bulunduğu yere mi, geçici görev yerine mi olur?Sendika Üyeliğinden İstifa SüreciBereketli Bir Toplu Sözleşme Süreci OlduÖğretmen maaşı 125 bin TL olsun

Sözlük

homo sacer 2 abbas güçlü 1 onur tamburacı 1 onomatope 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1 ginkgo biloba 1 piknik 1 bilim dünyası 1 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 ATM'deki sarı tuş 1

Son Haberler

Kutlamada bu kez yenge silaha sarıldı, damat hayatını kaybettiFatih'te kayıp olarak aranan adamın kuyuda cansız bedeni bulunduEski vekilin cenazesinde darbedilip hastanelik olduBeyoğlu Belediyesi'ndeki eski tarihli ihalelere de soruşturmaGalatasaray'dan Rezan Epözdemir kararı

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen