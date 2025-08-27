Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


27 Ağustos 2025 22:54
Sağlık problemi nedeniyle alınan rapor sonrası mobing

talihsiz bir olay nedeniyle 3-4 gün rapor almak durumunda kaldım. muvazzaf astsubayım. amirim beni nöbet ve ek mesaiyle tehdit ediyor nasıl bir yol izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

Uzman erbaş istifa sonrası açıktan atamaMalul Emeklilik 10 Yıl HesaplamaJandarmadan müstafi sayılarak KPSS ile memurluğa girilebilirmi.Sözleşmeli jandarma Astsubaylıktan kpss puanı ile başka bir kuruma geçiş

Sözlük

abbas güçlü 1 onomatope 1 ATM'deki sarı tuş 1 bilim dünyası 1 homo sacer 2 protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 ahiret suali sormak 1 Bugün olanlar 3 onur tamburacı 1 arbeit macht frei 1

Son Haberler

Aylıksız İzinde İken Doğum Yapacak Olan Memura, Göreve Başlamadan Doğum Analık İzni Verilir mi?28 Ağustos 2025'ten önemli gündem başlıklarıYÖK'ten depremzede öğrenci kararı: 'Özel öğrencilik' hakkı uzatıldıKesici aletle ambulansa saldıran şüpheliler gözaltına alındı43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü: Polis koca gözaltında

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen