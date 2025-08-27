Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Maaş hesabı

Arkadaşlar şuan %27 vergide olan bir maaşın Ocaktaki zammı %11 varsaysak zam hesabı nasıl yapılır


Kpsbirincisi
Genel Müdür
27 Ağustos 2025 23:25

2025 ocaktaki aldığın maaşı önce 2025 temmuzda aldığın zamla carp yani 1.1557 ile sonra ocakta alacağın 11 ile carp yani 1.11 ile net bulursun ne alacağını.

