Her ikisi de sözleşmeli öğretmen eş durumu

Merhaba 1 eylül 2023 atamasıyım. 2026 yazında ikisi de sözleşmeli öğretmen atamasına basvurmak istiyorum. Ancak bu seneki kılavuzda 30 eylüle kadar 3 yılı doldurmama şartı diyor. Seneye de öyle olursa 1 Eylül 2026da kadroya geçmiş olacağım. Bu durumda başvurma imkanım olmuyor mu? Bir ay fazlalıkla kaçırmak istemiyorum bu şansı bilenler deneyimi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim

