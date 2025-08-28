Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 08:29
adalet bakanının görevi nedir ?

a. suçluları savunmak b . af çıkarmak c.karabükün sorunlarını çözmek d. partısının reklamını yapmak

e. banka promosyonlarını takip etmek f. cte personeline 3600 g. cte personeline hala ödenmeyen kar payı

h. ilk 4 şık ı. son 3 şık.. i. sadece bakan olarak bakmak...

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikHakem Kurulu Kararı ile Adalet bakanlığı son KazanımlarıSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynak15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar İlk yargıdan idare mahkemesine geçişKredi borcu hkİnfaz ve koruma memurları2024 Yılı Cte Kar PayıCTE Genel Müdürlüğü personeline sahip çıkmalı..Ünvan değişikliği Türkiye geneli mi arkadaşlar yoksa komisyon bazlı mı net bilgiye ulaşamadım

Sözlük

protesto için adliyeye etek giyip gelen erkek avukat 1 ginkgo biloba 1 abbas güçlü 1 onomatope 1 homo sacer 2 arbeit macht frei 1 Bugün olanlar 3 onur tamburacı 1 bilim dünyası 1 dünyayı hormonlar mı yönetiyor 1

Son Haberler

12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladıBugün 5 ilde sağanak yağış görülecekSOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşuMarketlere doğrudan alım zorunluluğu geliyorİstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 847 Bin Hap Ele Geçirildi

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen