28 Ağustos 2025 08:30
tahmini 2025 ocak zammı ? Post icin kbkmayin :((

Arkadaslar tamam yüzde 11 kesin ama gercekten konusursak yüzde 3yada 4 sizce enflasyon oranı gelip yüzde 15 e tamamlanır gibi dusunuyorum ama siz ne dusunuyorsunuz bu konuda chatgpt bile en kötü ihtimal yüzde 14 garanti diyor :D


can-mekanik
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:38
biz memurlardan neden bir cacık olmaz, en güzel başlıklardan birisi.

prm.mamy
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:41

dstum ev gecndrıyoruz kıram oldu 30k bılmedn hemen oyle cacık macık soylemene gerek yok ya


prm.mamy
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:42

ben sana sankı edepsz bsmı yazdmda oyle sey yzyosun anlamyrm ya rahatszsan yazma postuma hocam -

