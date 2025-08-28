Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


28 Ağustos 2025 08:30
Tahmini 2025 ocak zammı ?

Arkadaslar tamam yüzde 11 kesin ama gercekten konusursak yüzde 3yada 4 sizce enflasyon oranı gelip yüzde 15 e tamamlanır gibi dusunuyorum ama siz ne dusunuyorsunuz bu konuda chatgpt bile en kötü ihtimal yüzde 14 garanti diyor :D


can-mekanik
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:38
biz memurlardan neden bir cacık olmaz, en güzel başlıklardan birisi.

prm.mamy
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:41

dstum ev gecndrıyoruz kıram oldu 30k bılmedn hemen oyle cacık macık soylemene gerek yok ya


prm.mamy
Aday Memur
28 Ağustos 2025 08:42

ben sana sankı edepsz bsmı yazdmda oyle sey yzyosun anlamyrm ya rahatszsan yazma postuma hocam -


debug
Müsteşar Yardımcısı
28 Ağustos 2025 08:56

bence bu "enf farkı" başlığı açanlar işçiler... memurla dalga geçmek için açıyorlar. öbür türlüsünü düşünmek istemiyorum gerçekten


prm.mamy
Aday Memur
28 Ağustos 2025 09:38

ben memurum biraderm


brunett63
Aday Memur
28 Ağustos 2025 09:41
Ben kendi beklentimi yada olması gerekeni söyleyeyim yaz ayından çıkıyoruz gıda sebze okul fiyatları artışı gerçekte yarısı bile yansıtılır da yüzde 17.18 gibi zam almamız gerekiyor ama sürekli yapılan açıklamalara bakınca sipariş edilen enflasyonla alacağımız 15 tır bakalım hayirlisi

sucukluyumurta1
Genel Müdür
28 Ağustos 2025 10:30

ha kel hasan, ha hasan kel... üç kuruşun matematiğini yapıyorsunuz işçiler de alacaklrı toplu ödemeler alacakları ikramiyeleirn hesabını yapıyor


FırençeskoTotti
Aday Memur
28 Ağustos 2025 10:51
Sabah sabah açtığı başlığa bak. Hay sizin enflasyon aşkınıza...
Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Maaşa uygulanan Enflasyon farkı uygulaması 2026-27'de de devam edecek.Enflasyon Farkı nasıl hesaplanırSon 6 aylık enflasyon %8,9 ile %9,4 arasında olacak!!Arazi Tazminatları yok artık2026'da yüzde 11'e enflasyon eklenecek mi. Şimdi yorumlarda herkes farklı şeyler yazacak .2026 yılı birinci dönem için 1000 TLKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?2026 Ocak ZammıGenel İdari Hizmetler (GİH) Kazanımlarını Açıkla Büro Memur-Sen !Enflasyon farkı

Sözlük

Bugün olanlar 3 bilim dünyası 1 ginkgo biloba 1 abbas güçlü 1 herhangi bir üniversiteye yerleşemediğini görmek 3 baltalı ve bıçaklı iskoç kız 1 ahiret suali sormak 1 onur tamburacı 1 banyo yaptıktan sonra büyüklerin elinin öpülmesi 1 ATM'deki sarı tuş 2

Son Haberler

15 bin öğretmen atama mülakat sonuçları açıklanıyor!Ömer Çelik: Özgür Özel'in Üslubu Meşru Siyasetin DışındaMHRS sistemi üniversite hastanelerine entegre edildiKırıkkale Üniversitesi'nin acı kaybı! Prof. Suphi Aslanoğlu vefat ettiMSB'den Harp okulları mezuniyetinde değişiklik: Bu yıl tek tören olacak

Editörün Seçimi

Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!Polislere neden bişey yok?Yardımcı hizmetler ne oldu?Mühendislere Sadaka VerilmesiMemurla dalga geçilmesi18 Ağustos İş Bırakma EylemiSendikadan kopamayanlar...Hakem heyeti oyunlarıMemur Masaya Değil Sahaya ÇıkAli Yalçın 10+6 Ergün Atalay 24+11+Seyyanen