Psikolog Muayenesiyle ilgili yardım

Arkadaşlar 2 sene önce psikolog muayenesinde daha önce rahatsızlık geçirdiğimi ve ilaç kullandığımı ancak şu an gayet iyi olduğumu söylediğim için silahım alındı. İtiraz ettim orada 566 soruluk bir test yapıp silahı geri verdiler. Yaklaşık 8 senedir depresyon tedavisi görüyorum ve ilaç raporlarım var. Doktor bir ara hastaneye de yatırmak istedi kabul etmedim. Ancak deli damgası yememek için ne kadar zor durumda da olsam direnerek çalışmaya devam ettim. Son geldiğim durumda ise artık ruhsal anlamda dayanma gücümü yitirdim. Artık silahı vermem benim ve çevremdekiler için daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ne yapmam nasıl bir yol izlemem lazım? Bu süreç beni çok ama çok korkutuyor. Beni ancak benim durumumda olanlar anlar. Meslekte 22. Yılım