Derdini kimseye anlatamıyormuş

Malum-Sen başkanı yaptığı açıklamada, isyan ettiklerini lakin buna rağmen dertlerini kimseye anlatamadıklarını dile getirmiş. Bundan 1-2 ay önce cumhurbaşkanı senin sendikanın bilmem kaçıncı kuruluş yıldönümüne gelmedi mi? En önde oturup ikide bir alkışlamıyor muydun? Orda derdini anlat saydın. Seni tutan mı vardı? (Hala bunlardan medet mi umuyorsunuz eyy memur kardeşlerim?)

