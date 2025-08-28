Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
28 Ağustos 2025 10:09
Çok önemli yardım bekliyorum

İstanbul da bir devlet hastanesinde kadrolu ebeyim. Hastane pdc si uygun olmadığı için asm ye geçiş yapamıyorum. Ben de kpss ye girip iyi bir puan aldım. Bilenler bilir artık asmler direkt olarak kpss ile sözleşmeli ebe alıyorlar. Ben kadrolu olduğum için sözleşmeli pozisyona atanabilir miyim herhangi bir süre engeline takılmadan geçebilir miyim yardımlarınızi bekliyorum


28 Ağustos 2025 10:29

evet atanabilirsiniz. Uygun şekilde istifa eder ve geçiş yaparsınız.

