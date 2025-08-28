Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


28 Ağustos 2025 10:22
ESEN - Esenboğa Elektrik Hisse Senedi Haber ve Yorumları

ecoekonomist
Aday Memur
28 Ağustos 2025 10:23

Şirket, iştiraki EGaraj?ın Türkiye?nin köklü ve Alman ortaklı premium otomotiv markasıyla ikinci el elektrikli araç satış ve ekspertiz partnerliği için anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu iş birliğinin hem ciro hem de karlılık açısından olumlu etkisi olması bekleniyor. Ayrıca, EPDK?nın Aralık 2024 raporuna göre, Türkiye?deki elektrikli araç sayısı son üç yılda 7.694?ten 185.513?e, 2025 Haziran ayında ise 268.057?ye yükseldi. Bu büyüme trendiyle birlikte toplam şarj soketi sayısı da 31.433?e çıktı.


ecoekonomist
Aday Memur
28 Ağustos 2025 10:25

Şirket, Amerika?daki bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe?ın Eiger Supply LLC ile 567 milyon dolarlık bir satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Sözleşme kapsamında, 2026 yılı boyunca Alabama ve Florida?daki tesislerinden üretilecek büyük çaplı boruların teslimatı yapılacak.

