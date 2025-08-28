EUPWR - Europower Enerji Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Gündem \ Ekonomi
Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet göstermekte olup sektörde Alçak Gerilim, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim ekipmanı ve malzemeleri üretmektedir. AR-GE merkezi ile faaliyet alanlarına ilişkin yeni ürünler tasarlayıp geliştirmektedir.Güneş enerjisi sektörü için konstrüksiyon, güneş paneli, depolama sistemleri, mesken ve küçük ticari isletme tipi paket güneş enerjisi çözümleri üretmektedir.

Şirket, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.?nin ?Güç Trafosu Alımı? konulu ihalesine katıldı ve en uygun teklifi vererek birinci oldu. İhale kararı Şirket?e iletildi ve toplam ihale bedeli 2.134.000 USD (87.579.000 TL) olarak belirlendi.

