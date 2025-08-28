Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


28 Ağustos 2025
atama yardım
ıkıncı şarkımı yaptım tayınım İstanbul'a çıktı ucretsız izinde olduğum için ılısık kesıp başlama yapmadım... yüzde 53 engellı raporum var bu raporla istanbulu iptal ettırıp başka bır şehre gıdebılır mıyım

